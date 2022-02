Ardea | il 5 marzo al Comune un Open Day per le pratiche di residenza

(Di domenica 27 febbraio 2022)– “Per andare incontro alle richieste dei cittadini, verranno organizzati degliDay dedicati alledi“. È l’annuncio dell’Assessore di, Alessandro Possidoni, che ha spiegato come sabato 52022, dalle ore 9.00 alle 12.00, la sede municipale di via Salvo D’Acquisto sarà aperta ai cittadini che evidenziano un ritardo nella lavorazione della propria pratica di. Per evitare eccessivi assembramenti è obbligatoria la prenotazione tramite il sistema “TuPassi” nella sezione “day Residenze”. “Per velocizzare il lavoro degli Ufficiali di Anagrafe che dovranno identificare e verificare la pratica di– aggiunge l’Assessore -, vi chiediamo di portare, oltre al numero di protocollo ...

Con un finanziamento di 900mila euro arrivano marciapiedi, parcheggi e non solo: ecco tutti gli interventi previsti nel quartiere ...