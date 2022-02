Anastasia | Svetlana e Liliya | la comunità ucraina di Vibo unita a Pizzo per la pace

(Di domenica 27 febbraio 2022) Bandiere della, striscioni e cori prohanno scandito la manifestazione promossa in primo luogo daGrigorchuk, giovaneresidente a. "Siamo qui per dire no con forza ...

Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo

Bandiere della pace, striscioni e cori pro pace hanno scandito la manifestazione promossa in primo luogo da Anastasia Grigorchuk, giovane ucraina residente a ...Proseguono in Calabria le manifestazioni a sostegno della pace in Ucraina e l'appello al cessate al fuoco dopo l'invasione russa. Stamattina la comunità ...