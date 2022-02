Zelensky sveglia l'occidente e unisce gli ucraini (Di sabato 26 febbraio 2022) Kyiv resiste e l’avanzata dei russi sembra rallentare. L’Intelligence ucraina però ritiene che sia soltanto un cambio di strategia: l’esercito di Mosca sta passando dall’assalto ad azioni di sabotaggio. L’assalto non è riuscito dopo due giorni di combattimenti duri nella capitale, in cui i russi non hanno guadagnato vantaggi tattici o operativi, e adesso soldati e polizia ucraini hanno aumentato i controlli in città, il coprifuoco è stato esteso dalla 17 alle 8, per cercare e fermare eventuali sabotatori. Oltre ai tentativi di avanzare a Kyiv, elicotteri e carri armati russi stanno cercando di prendere l'aeroporto di Zhulyany nel sud della città, ma ancora senza risultati. Il Cremlino, che ha notato il rallentamento, ha detto che si è trattato soltanto di una pausa voluta dal presidente russo, Vladimir Putin, che avrebbe poi ordinato la ripresa dell’attacco dopo che ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 26 febbraio 2022) Kyiv resiste e l’avanzata dei russi sembra rallentare. L’Intelligence ucraina però ritiene che sia soltanto un cambio di strategia: l’esercito di Mosca sta passando dall’assalto ad azioni di sabotaggio. L’assalto non è riuscito dopo due giorni di combattimenti duri nella capitale, in cui i russi non hanno guadagnato vantaggi tattici o operativi, e adesso soldati e poliziahanno aumentato i controlli in città, il coprifuoco è stato esteso dalla 17 alle 8, per cercare e fermare eventuali sabotatori. Oltre ai tentativi di avanzare a Kyiv, elicotteri e carri armati russi stanno cercando di prendere l'aeroporto di Zhulyany nel sud della città, ma ancora senza risultati. Il Cremlino, che ha notato il rallentamento, ha detto che si è trattato soltanto di una pausa voluta dal presidente russo, Vladimir Putin, che avrebbe poi ordinato la ripresa dell’attacco dopo che ...

