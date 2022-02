“Un milione di euro”. Perché è scomparsa dalla tv, Alda D’Eusanio rompe il silenzio (Di sabato 26 febbraio 2022) Da quando è stata espulsa dal GF Vip non è più tornata in tv. Ad Alda D’Eusanio è costata cara la partecipazione alla quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. La giornalista e conduttrice tv, 71 anni, torna a parlare del suo drastico cambiamento di vita dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Fu espulsa dopo una frase pesante su Laura Pausini. Durante i preparativi per la puntata del venerdì, poco prima della diretta nella casa più spiata d’Italia sono echeggiate le note di una canzone di Laura Pausini. A quel punto intervenne Alda D’Eusanio con questa frase: “Che poi questa qui c’ha uno che la mena”, La giornalista poi continuò dicendo che “la concia in una maniera che non puoi neanche immaginare. Lui è un chitarrista che sta con lei e hanno pure una figlia insieme. Pare la crocchi di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) Da quando è stata espulsa dal GF Vip non è più tornata in tv. Adè costata cara la partecipazione alla quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. La giornalista e conduttrice tv, 71 anni, torna a parlare del suo drastico cambiamento di vita dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Fu espulsa dopo una frase pesante su Laura Pausini. Durante i preparativi per la puntata del venerdì, poco prima della diretta nella casa più spiata d’Italia sono echeggiate le note di una canzone di Laura Pausini. A quel punto intervennecon questa frase: “Che poi questa qui c’ha uno che la mena”, La giornalista poi continuò dicendo che “la concia in una maniera che non puoi neanche immaginare. Lui è un chitarrista che sta con lei e hanno pure una figlia insieme. Pare la crocchi di ...

Advertising

chetempochefa : 'Ennio' vince il Nastro d'Argento 2022 per il 'Documentario dell’anno' e supera il milione di euro di incasso al ci… - LadyNews_ : #AldaDEusanio: '#LauraPausini mi ha querelata, chiedendomi 1 milione di euro' - DrApocalypse : Alda D'Eusanio: 'Laura Pausini mi ha querelata e vuole un milione di euro di risarcimento' - zazoomblog : Alda D’Eusanio querelata da Laura Pausini: “Vuole un milione di euro” - #D’Eusanio #querelata #Laura #Pausini: - MuckdogMary : RT @acs_italia: Guerra in #Ucraina. In questo breve videomessaggio il Vescovo ausiliare di #Kiev chiede preghiere e ringrazia i benefattori… -