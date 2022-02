Ucraina, Zelensky: "Turchia e Azerbaigian si sono offerti di tenere colloqui con la Russia" (Di sabato 26 febbraio 2022) "Ilham Aliyev " dell'Azerbaigian " e il presidente Erdogan, si sono offerti di organizzare negoziati con la Russa. Questo, lo accogliamo con favore". Le parole del presidente dell'Ucraina Zelensky. "I ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022) "Ilham Aliyev " dell'" e il presidente Erdogan, sidi organizzare negoziati con la Russa. Questo, lo accogliamo con favore". Le parole del presidente dell'. "I ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il presidente ucraino Zelensky: 'Chi è pronto a combattere con noi? Non vedo nessuno. Siamo soli a difend… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'La prossima volta cercherò di spostare l'agenda bellica per parlare con Draghi ad un'ora precisa'. Lo sc… - martaottaviani : Dal punto di vista della comunicazione e dell'impatto mediatico, #Zelensky batte sorprendetemente #Putin 10 a 0. Il… - gravenb4 : RT @Ilmsso: Zelensky in Ucraina è tipo Angelo Pintus in Italia Ma come cazzo ha fatto quello a diventare presidente hagsgaga Irreale - thebarzey : RT @lucianocapone: Zelensky avrebbe potuto fuggire verso un esilio dorato negli Usa. Ma è rimasto in Ucraina a lottare in prima persona, st… -