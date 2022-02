Ucraina, troupe del Tg2 fermata da militari: giornalisti scambiati per infiltrati russi (Di sabato 26 febbraio 2022) Ucraina, strada M19 che porta a Cortkiv. Siamo nell’ovest del Paese. Qui, una troupe del Tg2 è stata fermata dai militari ucraini. Il cellulare e i documenti del giornalista Leonardo Zellino e del cameramen Maurizio Calaió sono stati sequestrati per un’ora. I militari hanno chiesto di visionare video, foto e contatti presenti sulle rubriche degli smartphone per provare il loro lavoro di reportage dalla zona di guerra. Il motivo? Il timore delle forze ucraine è che militari russi riescano ad infiltrarsi nelle fila nemiche camuffandosi da giornalisti stranieri o lavoratori ucraini. Dopo un’ora la troupe è stata rilasciata e ha potuto proseguire il suo viaggio verso Kiev. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022), strada M19 che porta a Cortkiv. Siamo nell’ovest del Paese. Qui, unadel Tg2 è statadaiucraini. Il cellulare e i documenti del giornalista Leonardo Zellino e del cameramen Maurizio Calaió sono stati sequestrati per un’ora. Ihanno chiesto di visionare video, foto e contatti presenti sulle rubriche degli smartphone per provare il loro lavoro di reportage dalla zona di guerra. Il motivo? Il timore delle forze ucraine è cheriescano ad infiltrarsi nelle fila nemiche camuffandosi dastranieri o lavoratori ucraini. Dopo un’ora laè stata rilasciata e ha potuto proseguire il suo viaggio verso Kiev. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

