Ucraina: Serracchiani, 'bene governo su sanzioni a Russia' (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "La solidarietà al popolo ucraino vittima del folle progetto militare di Putin non deve limitarsi alle parole. Contro un'aggressione senza precedenti alla libertà, alla democrazia e alla pace, non c'è che la risposta ferma, unitaria, immediata della comunità internazionale. Appoggiamo convintamente il governo italiano nella decisione delle sanzioni e condividiamo la linea dell'esclusione della Russia dal sistema Swift. Non è il momento delle titubanze". Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.

