Tennis | l’ucraina Dayana Yastremska in fuga con la sorella dalla guerra | adesso è in Francia

(Di sabato 26 febbraio 2022) Racconto drammatico quello dellata, che è riuscita ad uscire dal proprio Paese in compagnia dellaquindicenne Ivana per sfuggire agli orrori dellaattualmente in corso in Ucraina. L’ex n.21 del ranking mondiale WTA si trovaindopo aver attraversato nelle ultime ore il confine con la Romania. “Dopo aver trascorso due notti nel rifugio (un parcheggio sotterraneo, ndr), i miei genitori hanno deciso a tutti i costi di mandare me e la mia sorellina via dal! Mamma, papà, vi vogliamo tanto bene, prendetevi cura di voi! Amo il mio Paese! Gli ucraini si prenderanno cura delle vostre vite“, il messaggio disui social. Negli ultimi aggiornamenti social le due sorelle ...