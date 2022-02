Spugnette per il trucco congelate: il trend che spopola su TikTok (Di sabato 26 febbraio 2022) Su TikTok sta spopolando un trend del mondo make up. Sapevate che è consigliato congelare le Spugnette del trucco? Si tratta di un consiglio che arriva direttamente dai social network e che potrebbe cambiare la vostra beauty routine. Infatti, tale sistema sembra portare dei benefici notevoli. Un metodo originale che consiste nel congelare il Beauty Blender o qualsiasi spugnetta per il make up. Probabilmente, avrete notato anche voi le quasi 3 milioni di visualizzazioni con l’hashtag #frozenbeautyblender. Potrebbe per voi rivelarsi una tattica utile per applicare i vostri prodotti di make up in modo più semplice. Ma vediamo ora insieme nel dettaglio come congelare le Spugnette per il trucco, valutando tutti i benefici. Congelare le Spugnette per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 26 febbraio 2022) Sustando undel mondo make up. Sapevate che è consigliato congelare ledel? Si tratta di un consiglio che arriva direttamente dai social network e che potrebbe cambiare la vostra beauty routine. Infatti, tale sistema sembra portare dei benefici notevoli. Un metodo originale che consiste nel congelare il Beauty Blender o qualsiasi spugnetta per il make up. Probabilmente, avrete notato anche voi le quasi 3 milioni di visualizzazioni con l’hashtag #frozenbeautyblender. Potrebbe per voi rivelarsi una tattica utile per applicare i vostri prodotti di make up in modo più semplice. Ma vediamo ora insieme nel dettaglio come congelare leper il, valutando tutti i benefici. Congelare leper ...

