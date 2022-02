Silvia Toffanin pronta a ‘spodestare’ Maria De Filippi: ecco il piano di Piersilvio | Il retroscena (Di sabato 26 febbraio 2022) Nel futuro di Silvia Toffanin c’è aria di nuovi progetti, come rivelato da alcune indiscrezioni che la riguardano da vicino Secondo i ben informati, l’avventura della Toffanin alla guida di “Striscia la notizia” potrebbe essere un indizio per ciò che riguarda il suo futuro professionale. Anche se ormai è un perno fisso delle reti Mediaset da molto tempo, fino ad oggi si è dedicata quasi esclusivamente a “Verissimo”. A differenza di tanti suoi colleghi infatti, le esperienze televisive di Silvia non possono essere definite variegate. Silvia Toffanin (Instagram)Questo non significa che fin qui non abbia svolto un buon lavoro, anzi, attualmente il suo programma continua a riscuotere un grande successo a livello di ascolti. Lo stesso discorso vale per lei, la quale ... Leggi su topicnews (Di sabato 26 febbraio 2022) Nel futuro dic’è aria di nuovi progetti, come rivelato da alcune indiscrezioni che la riguardano da vicino Secondo i ben informati, l’avventura dellaalla guida di “Striscia la notizia” potrebbe essere un indizio per ciò che riguarda il suo futuro professionale. Anche se ormai è un perno fisso delle reti Mediaset da molto tempo, fino ad oggi si è dedicata quasi esclusivamente a “Verissimo”. A differenza di tanti suoi colleghi infatti, le esperienze televisive dinon possono essere definite variegate.(Instagram)Questo non significa che fin qui non abbia svolto un buon lavoro, anzi, attualmente il suo programma continua a riscuotere un grande successo a livello di ascolti. Lo stesso discorso vale per lei, la quale ...

