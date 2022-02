Serie A, la cronaca di Salernitana-Bologna 1-1 (Di sabato 26 febbraio 2022) Tutto pronto per il fischio di inizio di Salernitana-Bologna, gara del ventisettesimo turno di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 15.05. Manca sempre meno al fischio di inizio di Salernitana-Bologna, gara che apre il sabato della ventisettesima giornata di Serie A 2021/2022. Alle ore 15.05, cinque minuti dopo l’orario inizialmente previsto, il via alla gara Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 26 febbraio 2022) Tutto pronto per il fischio di inizio di, gara del ventisettesimo turno diA 2021/2022. Si gioca alle 15.05. Manca sempre meno al fischio di inizio di, gara che apre il sabato della ventisettesima giornata diA 2021/2022. Alle ore 15.05, cinque minuti dopo l’orario inizialmente previsto, il via alla gara Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

Mediagol : Serie C-Girone C, Virtus Francavilla-Palermo: diretta testuale di - GazzettadellaSp : Protagonista nel 2018 di furti all’interno di varie cantine condominiali, finisce in carcere - psb_original : Il derby non ha né vincitori né vinti: Como e Brescia pareggiano 1 a 1 #SerieB - sportli26181512 : LIVE Salernitana-Bologna 0-0: punizione di Verdi da posizione interessante, alta - sylvia_sy_sy : #vaccino #nogreenpass @DadoneFabiana @FedericoDinca @erikastefani71 @mise @massimogara @elenabonetti @luigidimaio… -