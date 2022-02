Roma | sequestrano e rapinano 4 ragazzi | arrestati 3 giovanissimi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 26 febbraio 2022) Notte da incubo per 4 giovanini che avevano deciso di passare la serata in compagnia. I, intorno all’una di questa notte, si trovavano nel parcheggio del centro commerciale Maximo, in Via Laurentina all’altezza del civico 86. Stavano chiacchierando e scherzando ascoltando la musica, quando per loro è iniziata una notte di puro terrore. Accerchiati, rapinati e sequestrati A bordo dell’automobile si trovavano due 19enni, un ventenne e un 21enne. Ad un tratto l’auto su cui erano i giovani, regolarmente parcheggiata, è stata circondata da 3, che hanno aperto gli sportelli e, sotto minaccia, hanno costretto uno di loro, il ventenne, a scendere dall’auto. “Devi darci i soldi”. Non avendo contanti con sé, il ragazzo è stato condotto al vicino bancomat, dove è stato costretto a prelevare tutti i contanti consentiti ...