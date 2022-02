PSG vs Saint-Etienne: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 26 febbraio 2022) Il Paris Saint-Germain cercherà di riprendersi immediatamente dalla sconfitta shock contro il Nantes quando ospiterà il Saint-Etienne nell’incontro di Ligue 1 di oggi sabato 26 febbraio. Mentre la squadra di Mauricio Pochettino ha perso 3-1 contro Les Canaris la scorsa settimana, i loro ospiti sono riusciti a tenere in piedi lo Strasburgo per 2-2. Il calcio di inizio di PSG vs Saint-Etienne è previsto alle 21 Anteprima della partita PSG vs Saint-Etienne a che punto sono le due squadre? PSG Pochi sono stati in grado di ostacolare il PSG in questa stagione, mentre i parigini cercano di reclamare il loro legittimo titolo nella massima serie dal Lille, ma il Nantes ha avuto altre idee quando la squadra della capitale si è recata allo Stade de la Beaujoire. Randal ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 26 febbraio 2022) Il Paris-Germain cercherà di riprendersi immediatamente dalla sconfitta shock contro il Nantes quando ospiterà ilnell’incontro di Ligue 1 di oggi sabato 26 febbraio. Mentre la squadra di Mauricio Pochettino ha perso 3-1 contro Les Canaris la scorsa settimana, i loro ospiti sono riusciti a tenere in piedi lo Strasburgo per 2-2. Il calcio di inizio di PSG vsè previsto alle 21 Anteprima della partita PSG vsa che punto sono le due squadre? PSG Pochi sono stati in grado di ostacolare il PSG in questa stagione, mentre i parigini cercano di reclamare il loro legittimo titolo nella massima serie dal Lille, ma il Nantes ha avuto altre idee quando la squadra della capitale si è recata allo Stade de la Beaujoire. Randal ...

Advertising

periodicodaily : PSG vs Saint-Etienne: pronostico e possibili formazioni #Ligue1 #26febbraio - serieAnews_com : ?? #PSG, infortunio per #Hakimi: escluso dai convocati per il match di #Ligue1, ansia per la sfida contro il… - sportface2016 : #Psg, anche #Hakimi infortunato: non convocato per la gara contro il #SaintEtienne - sportli26181512 : Mbappé, il no al Psg e a una cifra clamorosa: Forse neanche 62 milioni a stagione riusciranno a convincere Kylian M… - MarcoMelotti6 : @dayfootball1981 Almeno non hanno scelto il Parco dei Principi, ma il Saint Denis.. Invece che lo stadio del PSG, q… -