Pollo all’aglio e limone | un piatto semplice ma dal sapore squisito

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 26 febbraio 2022) Ilè una ricetta spagnola davvero sfiziosa. Semplicissimo da realizzare, ha ilfrizzantino del vento che soffia sui Pirenei, fresco e brioso, carico di belle energie. State per scoprire ungenuino e goloso, adatto come secondo in famiglia, ma perfetto anche per una cena informale con gli amici di sempre, ad un patto, però. Dovete scegliere tutti ingredienti selezionati e di qualità perché la differenza risiede proprio qui, nel selezionare con cura ogni dettaglio. Vi assicurerete un gusto rotondo e ben bilanciato, esaltato dalle spezie. Farete vibrare di piacere le papille gustative dei vostri ospiti. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo!: ingredienti e preparazione Per ...