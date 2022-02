Per la pace, in piazza a fianco dell’Ucraina attaccata (Di sabato 26 febbraio 2022) “Dopo due anni di Covid, adesso la guerra?”. È vero. Siamo logorati, sfiniti dalla paura di questa pandemia che a Bergamo è costata vite umane e sforzi immensi. Nascosti dalle mascherine, il green pass sempre a portata di mano, le mani immerse in disinfettanti e le distanze di sicurezza… eppure ora siamo chiamati a scendere in piazza. Non possiamo fare altro. Come giornale ci siamo chiesti che cosa potevamo fare nel nostro piccolo? E così abbiamo cercato di rispondere a questa domanda raccontando le storie degli ucraini a Bergamo, la loro preoccupazione, le loro speranze e il loro appello per la pace. Che è diventato subito nostro. Perché noi stessi abbiamo toccato con mano che cosa significa quella solidarietà e quell’aiuto che arriva da lontano nel momento di difficoltà. Sommersi da tante immagini è diventato ancora più difficile il nostro compito di ... Leggi su bergamonews (Di sabato 26 febbraio 2022) “Dopo due anni di Covid, adesso la guerra?”. È vero. Siamo logorati, sfiniti dalla paura di questa pandemia che a Bergamo è costata vite umane e sforzi immensi. Nascosti dalle mascherine, il green pass sempre a portata di mano, le mani immerse in disinfettanti e le distanze di sicurezza… eppure ora siamo chiamati a scendere in. Non possiamo fare altro. Come giornale ci siamo chiesti che cosa potevamo fare nel nostro piccolo? E così abbiamo cercato di rispondere a questa domanda raccontando le storie degli ucraini a Bergamo, la loro preoccupazione, le loro speranze e il loro appello per la. Che è diventato subito nostro. Perché noi stessi abbiamo toccato con mano che cosa significa quella solidarietà e quell’aiuto che arriva da lontano nel momento di difficoltà. Sommersi da tante immagini è diventato ancora più difficile il nostro compito di ...

Advertising

frankgabbani : A maggio 2017 mi trovavo a Kiev per l’Eurovision song Contest con Occidentali’s Karma. Mai come adesso le parole “… - matteosalvinimi : Roma, ambasciata dell’Ucraina????, una preghiera per la Pace. - TeresaBellanova : Elena Kovalskaya, direttrice del Teatro statale e Centro Culturale Vsevolod Meyerhold di Mosca si è dimessa per pro… - FalsoneGiacomo : RT @GioChirilly: I moralisti oggi sono tutti fiaccole e preghiere per la pace e poi ti augurano la morte e ti negano le cure se non vuoi va… - smilypapiking : RT @Fata_Turch: Sondaggio per uscire dall'ambiguità. Essere per la #pace e l'#Europa, oltre che per l'#Ucraina, vuol dire ridurre i ns #co… -