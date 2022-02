Nedved si commuove in diretta | “Nessuno merita una guerra!”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 26 febbraio 2022) Il mondo è stato sconvolto da quello che sta succedendo in Ucraina, anche calciatori e dirigenti stanno lanciando appelli e messaggi per mostrarsi vicini alle persone che stanno vivendo un vero e proprio inferno. Anche Pavelha voluto lanciare un appello alla sua Repubblica Ceca in merito alla guerra in Russia. Queste le parole del bianconero: “Prima di tutto devo ammettere che mi viene difficile parlare di calcio: quello che sta accadendo in Ucraina è troppo forte, io da uomo dell’est sono molto coinvolto.sofferenze,una guerra,la vuole” Juventus Women v Vilanznia – UEFA Women s Champions League Pavelof Juventus FC during the UEFA Women s Champions League match between Juventus Women and Vllaznia at Juventus ...