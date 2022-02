Missile russo colpisce un palazzo a Kiev | video

(Di sabato 26 febbraio 2022) La battaglia per la conquista dista diventando sempre più drammatica e violenta. Se infatti all'inizio la Russia parlava di operazione chirurgica destinata a colpire solo obiettivi militari in questosi vede una lungo raggio centrare in pieno uno dei palazzi della periferia di

Ucraina , mattinata densa di tensione nel Paese con l' esercitoche sta tentando di sfondare la resistenza dei militari ucraini attorno a Kiev , per portare ...è stato colpito da uno dal ...La guerra si continua a combattere anche nelle altre citta' dell'Ucraina, non solo a Kiev. Le immagini di un lanciarazzidistrutto fuori Kharkiv e di unconficcato nell'asfalto. 26 febbraio 2022La Russia sta attaccando la città da più direzioni, riporta la Cnn. I media ucraini riportano di sparatorie in atto vicino alla stazione ferroviaria di Kiev, e un edificio residenziale è stato colpito ...La guerra si continua a combattere anche nelle altre citta' dell'Ucraina, non solo a Kiev. Le immagini di un lanciarazzi russo distrutto ...