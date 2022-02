Lobotka convocato per la Lazio Le ultime novità su Anguissa e Lozano

Leggi su napolipiu

(Di sabato 26 febbraio 2022) La situazioni infortuni in casa Napoli viene monitorata costantemente, al momento Stanislavè quello che sta meglio. Il giocatore slovacco è vicino al rientro in campo, sicuramente non dal primo minuto, ma almeno tra i convocati. Il centrocampista nella giornata di ieri ha svolto lavoro personalizzato in campo, questo secondo Corriere dello Sport può valergli una convocazione per-Napoli. Spalletti potrebbe decidere di lanciarlo in campo per qualche minuto, per fargli prendere di nuovo confidenza con il terreno di gioco, per poi averlo a disposizione per Napoli-Milan, che si gioca il 6 marzo. Infortunio: rientra con per Napoli-Milan.Napoli: il report degli infortuni Ma lo staff medico monitora anche la situazione degli altri infortuni. Osimhen sta bene e giocherà con la, ma per la sfida con ...