Le pagelle del Perugia – Chichizola salva | Kouan disastroso

Leggi su anteprima24

(Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIldi Alvini perde al Renato Curi 1-0. Ledei biancorossi dopo il ko con la squadra di Fabio Caserta:6,5: Forte lo batte con un rigore imparabile ma non riesce a superarlo a inizio ripresa, quando compie un grande intervento che tiene in vita i suoi. Sgarbi 6: Regge il duello fisico e sfiora anche il gol anticipando Glik Angella 5: La prestazione non è di per sé negativa ma pesa il tocco di mano che genera il calcio di rigore trasformato da Forte. E’ l’episodio che decide la partita. Dell’Orco 6: Non corre rischi e si rende autore di una partita ordinata, con pochi errori. Falzerano 6: Vince il duello con Foulon nel primo tempo, è il più brillante dei suoi per spirito di iniziativa. Ghion 5,5: Gioca senza strafare, Forte se lo mangia a inizio ripresa nell’azione sventata dal ...