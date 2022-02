Lazio-Napoli, prima del fischio d’inizio messaggio di Immobile per Alessandro Venturelli (Di sabato 26 febbraio 2022) Domenica 27 febbraio allo Stadio Olimpico andrà in scena il big-match tra Lazio e Napoli, ma prima del calcio d’inizio verrà proiettato un video messaggio del capitano biancoceleste Ciro Immobile per sensibilizzare anche il mondo del calcio alla ricerca di Alessandro Venturelli, il ragazzo di Sassuolo, scomparso nel dicembre del 2020, in provincia di Modena. Il 5 dicembre di due anni fa il giovane si è allontanato da casa e non vi ha fatto più ritorno, portando con sé uno zaino e non il cellulare. Per questo la Lazio ha deciso di farsi promotrice di questa campagna, che ha attirato anche altri soggetti per analoghe iniziative tese a diffondere la conoscenza del fenomeno delle persone scomparse, per contrastarlo e prevenirlo. Il ... Leggi su sportface (Di sabato 26 febbraio 2022) Domenica 27 febbraio allo Stadio Olimpico andrà in scena il big-match tra, madel calcioverrà proiettato un videodel capitano biancoceleste Ciroper sensibilizzare anche il mondo del calcio alla ricerca di, il ragazzo di Sassuolo, scomparso nel dicembre del 2020, in provincia di Modena. Il 5 dicembre di due anni fa il giovane si è allontanato da casa e non vi ha fatto più ritorno, portando con sé uno zaino e non il cellulare. Per questo laha deciso di farsi promotrice di questa campagna, che ha attirato anche altri soggetti per analoghe iniziative tese a diffondere la conoscenza del fenomeno delle persone scomparse, per contrastarlo e prevenirlo. Il ...

