L'amore più forte delle bombe: coppia ucraina si sposa nel primo giorno di guerra (Di sabato 26 febbraio 2022) Incertezza, timore e tanta voglia di stare insieme. Questo e molto è altro è quello che ha spinto Varyna Arieva e Sviatoslav Fursin ad anticipare il matrimonio e giurarsi amore eterno sotto il fragore delle bombe che ha messo in ginocchio Kiev. La coppia ucraina ha cosi deciso di sposarsi nonostante i bombardamenti missilistici sferrati dalla Russia di Putin, coronando il suo sogno d'amore mesi prima della data prevista per le nozze. Varyna Arieva e Sviatoslav Fursin, coppia ucraina a nozze "Forse moriremo e volevamo solo stare insieme". Poche parole per spiegare il motivo di una scelta tanto assurda quanto coraggiosa. Come racconta la CNN, infatti, Varyna Arieva e Sviatoslav Fursin hanno deciso di sposarsi nonostante il loro Paese sia sotto attacco, ...

