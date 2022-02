La Russia esclusa dall’Eurovision Song Contest

(Di sabato 26 febbraio 2022) L’Ebu ha annunciato che nessun cantante russo parteciperà all’Eurovisiondi quest’anno. ll Comitato Esecutivo dell’Ebu, cambiando idea rispetto a ieri pomeriggio, ha preso la decisione a seguito di una raccomandazione fatta oggi dall’organo di governo dell’Eurovision, il Reference Group, sulla base delle regole dell’evento e dei valori dell’Ebu. La raccomandazione è stata supportata anche dal comitato televisivo dell’Ebu. La decisione, spiega l’Ebu in una nota, riflette la “preoccupazione che, alla luce della crisi senza precedenti in Ucraina, l’inclusione di una voce russa neldi quest’anno screditerebbe la gara”. Prima di prendere questa decisione, l’Ebu si è presa del tempo per consultarsi ampiamente tra i suoi membri. L’Ebu è un’organizzazione apolitica di ...

Nel frattempo, la Russia è stata anche esclusa dal Festival dell'Eurovisione e le è stata ritirata l'organizzazione della finale della Champions League di calcio.