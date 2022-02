La Polonia non giocherà contro la Russia per la Coppa del Mondo in Qatar (Di domenica 27 febbraio 2022) Niente spareggio contro la Russia per un posto ai Mondiali in Qatar. Tra i gesti simbolici che si moltiplicano nello sport mondiale a condanna dell’invasione russa in Ucraina c’è la Polonia che non sarà in campo il 24 marzo a Mosca contro i russi, pronta a sacrificare la sua presenza alla Coppa del Mondo che si gioca a novembre, pur di lanciare l’ennesimo segnale forte dello sport che non volta le spalle alla guerra. «Mia moglie è ucraina, mio figlio … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 27 febbraio 2022) Niente spareggiolaper un posto ai Mondiali in. Tra i gesti simbolici che si moltiplicano nello sport mondiale a condanna dell’invasione russa in Ucraina c’è lache non sarà in campo il 24 marzo a Moscai russi, pronta a sacrificare la sua presenza alladelche si gioca a novembre, pur di lanciare l’ennesimo segnale forte dello sport che non volta le spalle alla guerra. «Mia moglie è ucraina, mio figlio … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

