La comunità ucraina di Giugliano ricevuta al comune | “aiutateci | vogliamo la pace”

Bandiere sulle spalle, occhi lucidi e inno nazionale. Questa mattina la comunità ucraina di Giugliano è stata ricevuta dal sindaco al comune. Tante storie di un unico popolo che combatte per la propria vita. Una guerra non di oggi, ma che dura da anni. Adesso la bandiera dell'ucraina svetta assieme a quella d'Italia e dell'Europa

