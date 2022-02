Kiev | i brasiliani dello Shakthar e della Dinamo chiedono aiuto per lasciare la capitale ucraina

Advertising

repubblica : Chiusi in un hotel di Kiev i brasiliani dello Shakhtar, squadra del Donbass allenata dall'italiano De Zerbi fanno u… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Appello dei giocatori brasiliani: 'Riportateci a casa'. Video dei calciatori di Shakhtar e Dinamo Kiev un… - sportface2016 : #Ucraina, i calciatori brasiliani lasciano #Kiev: si dirigono verso la #Romania - gilnar76 : Guerra in Ucraina, i brasiliani dello Shakhtar via da Kiev, De Zerbi attende #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #GuerrainUcraina, i brasiliani dello #Shakhtar via da #Kiev, #DeZerbi attende -

Ultime Notizie dalla rete : Kiev brasiliani

Nuovo videomessaggio dei 14 calciatoriche giocano in squadre ucraine, 12 dello Shakhtar e due della Dinamo. I giocatori fanno appello alle autorità brasiliane, chiedendo un aiuto per lasciare, la capitale ucraina ...Non siamo gli unici italiani qui a, avrà sicuramente un'ambasciata già piena, e avrà altre ... In tutto, sono 35, giovanissimi e con famiglia, e per il momento sono anche loro abbastanza ...16:30 - I giocatori brasiliano dello Shakhtar hanno lasciato l'albergo di Kiev dove erano stati in questi giorni. (GianlucaDiMarzio.com) 10.45 - Finale di Champions League a Parigi: no a San ...Buone notizie per i calciatori brasiliani bloccati in Ucraina, che sono finalmente riusciti ad abbandonare il Paese a bordo di un treno diretto verso la Romania. I dodici giocatori dello Shakhtar Done ...