Juve | tegola in queste ore | le ultime sull’infortunio di Zakaria

Advertising

infoitsport : Juve, altra tegola: si ferma Zakaria - serieB123 : SerieB Calciomercato Juventus, pesantissima tegola Kaio Jorge | L’ipotesi per il rientro - paolobocciarel1 : @capuanogio Brutta tegola per la Juve. Mancheranno i suoi gol e i suoi assist. - infoitsport : Kaio Jorge, che tegola per la Juve: l'annuncio svela i veri tempi di recupero - infoitsport : Juve, tegola pesantissima: l’infortunio sarà più lungo del previsto, è ufficiale -

Ultime Notizie dalla rete : Juve tegola

di Fabio Belli) Diretta/Stabia Vibonese (risultato finale 3 - 1): a segno anche Stoppa! ... Al 16per i calabresi con Ngom costretto a dare forfait per infortunio, al suo posto in campo ...Empoli - Juventus, nuovaper Allegri: altro infortunio, molto probabilmente agli adduttori. Doccia gelata. Altraimprovvisa per Max Allegri. La Juventus, dopo l'iniziale vantaggio di Moise Kean, ha subito il ritorno della squadra di Andreazzoli, che ha pareggiato subito con Zurkowski.Non si placa l'emergenza infortuni per la Juventus, che perde anche Denis Zakaria: la partita con l'Empoli finisce al 36' per il centrocampista svizzero, costretto a lasciare il campo per un problema ...Un maestoso Dusan Vlahovic conduce alla vittoria la Juventus a Empoli. Per lui prima doppietta in bianconero e senza dubbio un decisivo passo avanti per prendere definitivamente la leadership della sq ...