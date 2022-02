Hamilton commissari: il pilota vuole più equilibrio nelle decisioni (Di sabato 26 febbraio 2022) Dopo la finale di Coppa del Mondo di F1 ad Abu Dhabi, sono successe molte cose con la gestione della gara aspramente criticata. Lewis Hamilton non va abbastanza lontano da questo episodio con le sue dichiarazioni sui commissari. vuole amministratori imparziali e femminili se fosse possibile. La F1 ha cambiato molto, infatti anche il Direttore di Gara della scorsa stagione Masi è stato allontanato da questo ruolo. Hamilton vorrebbe delle decisioni più eque e non dettate dagli episodi in pista. Pérez Barcellona: il pilota è fiducioso sulla nuova stagione Hamilton commissari: cosa sta cambiando nella F1? La ferita della sconfitta è ancora profonda. Questo non può essere ignorato, perché Lewis Hamilton non ha potuto resistere a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 26 febbraio 2022) Dopo la finale di Coppa del Mondo di F1 ad Abu Dhabi, sono successe molte cose con la gestione della gara aspramente criticata. Lewisnon va abbastanza lontano da questo episodio con le sue dichiarazioni suiamministratori imparziali e femminili se fosse possibile. La F1 ha cambiato molto, infatti anche il Direttore di Gara della scorsa stagione Masi è stato allontanato da questo ruolo.vorrebbe dellepiù eque e non dettate dagli episodi in pista. Pérez Barcellona: ilè fiducioso sulla nuova stagione: cosa sta cambiando nella F1? La ferita della sconfitta è ancora profonda. Questo non può essere ignorato, perché Lewisnon ha potuto resistere a ...

Advertising

GiuDayLorDie : F1 | Hamilton: 'La FIA deve assicurarci commissari imparziali' - News_Auto_cars : F1 – Hamilton: “Servono commissari imparziali, alcuni non lo sono” - Graftechweb : F1 – Hamilton: “Servono commissari imparziali, alcuni non lo sono” - newseffe1 : F1 – Hamilton: “Servono commissari imparziali, alcuni non lo sono” - peterkama : Hamilton: “In passato alcuni commissari di gara avevano amicizie strette con dei piloti. Chiedo imparzialità” -