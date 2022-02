DIRETTA Salernitana-Bologna: segui la partita LIVE (Di sabato 26 febbraio 2022) Tutto pronto per il fischio di inizio di Salernitana-Bologna, gara del ventisettesimo turno di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 15.05. Manca sempre meno al fischio di inizio di Salernitana-Bologna, gara che apre il sabato della ventisettesima giornata di Serie A 2021/2022. Alle ore 15.05, cinque minuti dopo l’orario inizialmente previsto, il via alla gara Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 26 febbraio 2022) Tutto pronto per il fischio di inizio di, gara del ventisettesimo turno di Serie A 2021/2022. Si gioca alle 15.05. Manca sempre meno al fischio di inizio di, gara che apre il sabato della ventisettesima giornata di Serie A 2021/2022. Alle ore 15.05, cinque minuti dopo l’orario inizialmente previsto, il via alla gara Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ilveggente_it : ?? #SerieA #Salernitana Vs #Bologna è una partita della ventisettesima giornata di Serie A che si giocherà oggi all… - TuttoSalerno : Serie A, la Salernitana sfida il Bologna. Segui la diretta testuale del match su - Luxgraph : Diretta Salernitana-Bologna ore 15.05: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - infoitsport : Diretta Salernitana-Bologna ore 15.05: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - sportli26181512 : #Diretta #Salernitana-#Bologna ore 15.05: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming: Dopo il pari co… -