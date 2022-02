Como-Brescia, gol annullato agli ospiti per un fallo inesistente (Di sabato 26 febbraio 2022) Clamoroso quanto accaduto al Sinigaglia di Como durante la partita tra i padroni di casa e il Brescia, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B 2021/2022. All’80’, sul punteggio di 1-1, il direttore di gara Massimiliano Irrati ha annullato un gol alla formazione ospite per un fallo che sembrerebbe inesistente. Le Rondinelle, in virtù di quella rete, sarebbero passate in vantaggio a pochi minuti dalla fine. La decisione, dunque, pone più di qualche dubbio. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 febbraio 2022) Clamoroso quanto accaduto al Siniga didurante la partita tra i padroni di casa e il, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B 2021/2022. All’80’, sul punteggio di 1-1, il direttore di gara Massimiliano Irrati haun gol alla formazione ospite per unche sembrerebbe. Le Rondinelle, in virtù di quella rete, sarebbero passate in vantaggio a pochi minuti dalla fine. La decisione, dunque, pone più di qualche dubbio. SportFace.

