Bolide - The I C E St Moritz | congelare il momento | ecco perché è giusto esserci

Leggi su quattroruote

(Di sabato 26 febbraio 2022) Lei è sempre là. Del resto lo è sempre stata: con la nebbia, col sole, sotto la neve. La montagna c'è anche di notte. Ma il problema è un altro. il tempo, che manca sempre per andarci. O la scusa. Per non parlare della compagnia. Ma il come no, quello è fuori discussione, visto che ormai è sempre lo stesso da più di cent'anni.sì, quattro ruote sono ancora la risposta giusta. Anche se la domanda è un'altra. Voglio vivere in un gif, col selfie in fronte Una volta il traguardo era all'arrivo. E così, per raggiungere questo fine si giustificava qualsiasi mezzo. Erano anni di pionieri, di inventori che datemi una leva e ingranerò una marcia. Le piste non erano ancora state rinchiuse in quelle gabbie che sono gli autodromi e si poteva girare intorno a un paio di birilli sulle spiagge della Florida, o via di mille e ancora miglia giù e su per lo stivale. Favole piene ...