Advertising

infoitinterno : Berlusconi a passeggio in centro a Milano, i passanti: “Silvio, ferma la guerra” -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi passeggio

LAPRESSE

Pomeriggio in centro a Milano per Silvioe Marta Fascina che si sono fermati a bere un caffè da Cracco in Galleria Vittorio Emanuele. All'uscita il presidente, che ha detto di non aver sentito Putin, è stato circondato da molti ...L'indiscrezione sulle nozze- Fascina è apparsa sulla prima pagina di 'Libero' per poi ... squadra di calcio di sua proprietà e domenica alungo il lago, a Lecco. Un rapporto di ...(LaPresse) Pomeriggio in centro a Milano per Silvio Berlusconi e Marta Fascina che si sono fermati a bere un caffè da Cracco in Galleria Vittorio Emanuele. All'uscita il presidente, che ha detto di ...Rumors di nozze imminenti tra il leader di Fi e la deputata ‘azzurra’, sua compagna. L'indiscrezione non viene né smentita né confermata da Arcore, che si trincera dietro il silenzio. I due sono stati ...