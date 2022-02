Andrea Cisternino, l’italiano rimasto in Ucraina per aiutare gli animali: ecco come aiutarlo (Di sabato 26 febbraio 2022) Mentre in tanti fuggono – giustamente – dalla guerra, c’è una persona, oltretutto straniera, che ha scelto di restare in Ucraina per proteggere chi non ha voce né possibilità di salvarsi da solo. Si tratta di Andrea Cisternino, l’italiano che da sempre si sacrifica per aiutare gli animali e che da oltre dieci anni gestisce proprio in Ucraina il Rifugio Italia KJ2. Il rifiugio “italiano” in Ucraina Il Rifugio ospita circa 400 animali salvati da Andrea da varie condizioni di maltrattamento o abbandono, un esempio per tutti in una terra che risolveva il randagismo uccidendo gli animali. Andrea ha vissuto un grande dramma già nel 2015, quando ignoti incendiarono il Rifugio, che allora ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 26 febbraio 2022) Mentre in tanti fuggono – giustamente – dalla guerra, c’è una persona, oltretutto straniera, che ha scelto di restare inper proteggere chi non ha voce né possibilità di salvarsi da solo. Si tratta diche da sempre si sacrifica perglie che da oltre dieci anni gestisce proprio inil Rifugio Italia KJ2. Il rifiugio “italiano” inIl Rifugio ospita circa 400salvati dada varie condizioni di maltrattamento o abbandono, un esempio per tutti in una terra che risolveva il randagismo uccidendo gliha vissuto un grande dramma già nel 2015, quando ignoti incendiarono il Rifugio, che allora ...

