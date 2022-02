Alberto Matano rompe il silenzio | matrimonio in vista per il conduttore

Leggi su topicnews

(Di sabato 26 febbraio 2022)ile fa una rivelazione circa unin: ecco di chi si tratta, i dettagli della vicenda Uno dei conduttori di maggior rilievo che oltre condurre uno dei programmi di punta dell’azienda Rai ossia La vita in diretta è anche un ottimo giornalista professionista è lui,. E’ considerato uno dei pilastri della comunicazione per via della sua preparazione tecnica, un uomo professionale e di talento. Nel corso della sua brillante carriera ha seguito molti casi di cronaca, di politica e di attualità e nell’ultima edizione dello show Ballando con le stelle ha ricoperto il ruolo di giudice. curiosità (foto web)L’uomo sin da giovane matura la passione per la scrittura e l’editoria tanto ...