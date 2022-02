Accordo Usa - Ue | banche russe fuori da Swift

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Accordo Usa

Roma, 26 febbraio 2022 - Gli alleati occidentali hanno deciso nuove sanzioni finanziarie contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina e hanno deciso di escludere le banche russe da Swift . L'annuncio ...Leggi Anche Crisi Ucraina, minacce russe a Biden dallo spazio: 'Volete che la Iss cada suglio sull'Europa? Di Maio: 'Sulle sanzioni a Mosca siamo per la linea dura' 'Sulle sanzioni alla Russia, ...Lo annuncia la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Inoltre l'Ue, in accordo con gli Usa, si appresta a «proibire agli oligarchi russi l'uso dei nostri mercati finanziari», aggiunge.Ue, Gb, Stati Uniti e Canada hanno raggiunto un accordo per rimuovere alcune banche russe da Swift. "Faremo in modo che Putin non utilizzi più i suoi fondi di guerra. Paralizzeremo le transazioni dell ...