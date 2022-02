Ucraina-Russia, Draghi: “Invasione inaccettabile, giorni più bui della storia europea” (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – “L’Italia condanna con assoluta fermezza l’Invasione, che giudichiamo inaccettabile”. Così il premier Mario Draghi nell’informativa alla Camera sulla crisi tra Ucraina e Russia “L’attacco è una gravissima violazione della sovranità di uno Stato libero e democratico, dei trattati internazionali, e dei più fondamentali valori europei. Voglio esprimere ancora una volta la solidarietà del popolo e del Governo italiano alla popolazione Ucraina e al Presidente Zelensky”. “Nella notte tra mercoledì e giovedì la Federazione Russa ha lanciato un’offensiva imponente nei confronti dell’Ucraina. L’aggressione è avvenuta subito dopo un messaggio con cui il Presidente Putin ha annunciato un’’operazione speciale mirata’ in Ucraina ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – “L’Italia condanna con assoluta fermezza l’, che giudichiamo”. Così il premier Marionell’informativa alla Camera sulla crisi tra“L’attacco è una gravissima violazionesovranità di uno Stato libero e democratico, dei trattati internazionali, e dei più fondamentali valori europei. Voglio esprimere ancora una volta la solidarietà del popolo e del Governo italiano alla popolazionee al Presidente Zelensky”. “Nella notte tra mercoledì e giovedì la Federazione Russa ha lanciato un’offensiva imponente nei confronti dell’. L’aggressione è avvenuta subito dopo un messaggio con cui il Presidente Putin ha annunciato un’’operazione speciale mirata’ in...

