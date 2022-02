“Tutto già deciso”. Francesco Totti in tv dopo le voci sulla fine del suo matrimonio con Ilary (Di venerdì 25 febbraio 2022) Da qualche giorno il mondo del gossip non si occupa d’altro: la presunta crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La notizia è stata lanciata da Dagospia e poi ripresa da tutti i quotidiani. L’ex capotano della Roma ha smentito parlando di fake news: Ho sentito tante storie su di me e sulla mia famiglia. Non è la prima volta che succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose, fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono davvero stancato di dover smentire. Nel frattempo sono rimbalzate anche altre voci: una in particolare parla di una relazione segreta tra l’ex calciatore e Noemi Bocchi, bionda, romana, che somiglia tantissimo a Ilary Blasi. La storia sarebbe iniziata diversi mesi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) Da qualche giorno il mondo del gossip non si occupa d’altro: la presunta crisi traBlasi. La notizia è stata lanciata da Dagospia e poi ripresa da tutti i quotidiani. L’ex capotano della Roma ha smentito parlando di fake news: Ho sentito tante storie su di me emia famiglia. Non è la prima volta che succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose, fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono davvero stancato di dover smentire. Nel frattempo sono rimbalzate anche altre: una in particolare parla di una relazione segreta tra l’ex calciatore e Noemi Bocchi, bionda, romana, che somiglia tantissimo aBlasi. La storia sarebbe iniziata diversi mesi ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutto già Liberty Media e la FIA cancellano dal calendario 2022 il Gran Premio di Russia a Sochi 'Il Campionato del Mondo di Formula 1 visita Paesi in tutto il mondo con la visione positiva di ... pista che ha ospitato il Circus dal 2014; a partire dal prossimo anno sarebbe già previsto il ...

Oppo Pad ufficiale: caratteristiche e prezzo A fronte di tutto ciò il prezzo cinese è molto buono, vedremo di quanto salità una volta varcato il ... caratteristiche tecniche A rendere performante e stabile il nuovo tablet Oppo Pad, come già ...

