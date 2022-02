Terza Guerra Mondiale, è davvero un rischio nel 2022? Cosa si può dire (Di venerdì 25 febbraio 2022) Una Terza Guerra Mondiale, a 77 anni dalla fine della Seconda, può essere considerata un'ipotesi concreta nel 2022? È un interrogativo che è diventato attuale dopo che il 24 febbraio la Russia ha invaso l'Ucraina, alimentando tensioni a livello internazionale. Guerra in Europa alimenta preoccupazioni Non è la prima volta che accade negli ultimi anni, sebbene il fatto che le azioni militari siano in atto in Europa rendono, in qualche modo, più vicina la preoccupazione che si possa andare verso un conflitto di portata internazionale. Un tema di quelli che, tra l'altro, rischia di alimentare un certo allarmismo, ma su cui ogni considerazione deve essere basata su un presupposto: nessuno probabilmente vuole la Terza Guerra ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 25 febbraio 2022) Una, a 77 anni dalla fine della Seconda, può essere considerata un'ipotesi concreta nel? È un interrogativo che è diventato attuale dopo che il 24 febbraio la Russia ha invaso l'Ucraina, alimentando tensioni a livello internazionale.in Europa alimenta preoccupazioni Non è la prima volta che accade negli ultimi anni, sebbene il fatto che le azioni militari siano in atto in Europa rendono, in qualche modo, più vicina la preoccupazione che si possa andare verso un conflitto di portata internazionale. Un tema di quelli che, tra l'altro, rischia di alimentare un certo allarmismo, ma su cui ogni considerazione deve essere basata su un presupposto: nessuno probabilmente vuole la...

