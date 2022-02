Svegliati dalle bombe. Scorte di cibo e resistenza: “L’Occidente ci ha lasciati soli” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Severedonetsk (Ucraina). Il rumore sordo e cupo delle cannonate arriva all’improvviso. I russi attaccano l’Ucraina da poco prima dell’alba con caccia bombardieri, missili, forze corazzate e fanteria. Per assurdo a Severedonetsk, nella zona di guerra del Donbass, si respira una calma surreale fino a quando il tonfo dell’artiglieria non ci ricorda che è meglio indossare InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 25 febbraio 2022) Severedonetsk (Ucraina). Il rumore sordo e cupo delle cannonate arriva all’improvviso. I russi attaccano l’Ucraina da poco prima dell’alba con caccia bombardieri, missili, forze corazzate e fanteria. Per assurdo a Severedonetsk, nella zona di guerra del Donbass, si respira una calma surreale fino a quando il tonfo dell’artiglieria non ci ricorda che è meglio indossare InsideOver.

