Stefano De Martino | la foto fa impazzire i fan

(Di venerdì 25 febbraio 2022)De, lafai fan: oltre ad essere al centro della cronaca di gossip, il conduttore è attivissimo sui social. Ladel conduttore fatutti (: Mediaset Play).E’ passato diverso tempo da quandoDesi è messo in mostra al talent show di Maria De Filippi come ballerino; dopo la partecipazione ad Amici, Deha intrapreso una brillante carriera nel mondo dello spettacolo. Talentuoso e affascinante, non sono mancate per lui le storie d’amore; la più celebre è sicuramente quella con Belen Rodriguez, dalla quale ha avuto anche un figlio, Santiago. Ora che entrambi sono single, in molti pensano che possano ritornare insieme, ma al momento ...

sulla bocca di tutti per i rumors che lo vogliono di nuovo insieme alla madre di suo figlio, Belén Rodriguez . Ma per il momento De si gode i suoi successi professionali e soprattutto suo figlio Santiago , con cui sta trascorrendo delle vacanze di sport e relax alle Maldive. Instagram content This content can ...... A Le Iene la showgirl Belen Rodriguez ha baciato a sorpresa Nicoletta Larini, fidanzata di Stefano Bettarini. A Le Iene Belen Rodriguez ha baciato sulla bocca Nicoletta Larini, mentre il fidanzato Ste ...