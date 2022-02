Samsung aggiorna Good Lock | la sua App utile a personalizzare gli smartphone del brand in ogni funzione

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 25 febbraio 2022)si prepara a grandi novità per quanto riguarda, che rende il proprioaltamente personalizzato. Grandi novità per– Computermagazine.itIl colosso coreanotorna adre vari moduli di, l’app scaricabile dal Play Store che consente agli utenti di sperimentare con la personalizzazione del proprio, senza limitarsi ai cambiamenti basici che già troviamo nelle impostazioni. In questi giorni partirà la distribuzione graduale nel giro di una settimana di un grandemento per. Nella lista spicca sicuramente l’atteso launcher per lo schermo esterno di ...