Roberto Reverberi | “Mi aspetto tanto da Zana e Colnaghi Ho un sogno nel cassetto”

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Quella di quest’anno perè la sua 25esima stagione a bordo dell’ammiraglia della squadra di famiglia, la Bardiani CSF Faizanè che ha la caratteristica di allevare tanti giovani corridori per poi farli sbocciare nel panorama World Tour.direttore sportivo di lungo corso e Team Manager di una delle formazioni italiane Professional più importanti ha alle spalle 33 Giri d’Italia, 3 Vuelta di Spagna e un Tour de France.è di poche parole con i suoi corridori, questione di chiarezza e schiettezza. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente ad Abu Dhabi al via del UAE Tour. Qual è il segreto per alzare sempre di più l’asticella in questo lavoro? “Non è facile perché oggi nel ciclismo c’è un livello altissimo e quindi la necessità di curare ogni minimo particolare, dalla performance, al materiale ...