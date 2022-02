Porsche - Siglato laccordo per la quotazione in Borsa: ecco i termini (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il gruppo Volkswagen e gli eredi del fondatore procedono spediti nel processo di quotazione della Porsche. A pochi giorni dalla conferma dell'Ipo (Initial Public Offering) della Casa di Zuffenhausen, i consigli di gestione e sorveglianza del costruttore di Wolfsburg e della Porsche Automobil Holding hanno approvato l'accordo che stabilisce i principali termini e la struttura di base dell'offerta pubblica iniziale dell'azienda fondata nel 1931 da Ferdinand Porsche. Forse nel quarto trimestre. L'operazione dipende, comunque, da diversi fattori, a partire dalle condizioni generali dei mercati finanziari. Vista l'attuale situazione di forte debolezza e volatilità determinata dalle tensioni geopolitiche e dalla guerra in corso alle porte dell'Europa, è dunque escluso che l'offerta sia prossima a partire. Ne ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il gruppo Volkswagen e gli eredi del fondatore procedono spediti nel processo didella. A pochi giorni dalla conferma dell'Ipo (Initial Public Offering) della Casa di Zuffenhausen, i consigli di gestione e sorveglianza del costruttore di Wolfsburg e dellaAutomobil Holding hanno approvato l'accordo che stabilisce i principalie la struttura di base dell'offerta pubblica iniziale dell'azienda fondata nel 1931 da Ferdinand. Forse nel quarto trimestre. L'operazione dipende, comunque, da diversi fattori, a partire dalle condizioni generali dei mercati finanziari. Vista l'attuale situazione di forte debolezza e volatilità determinata dalle tensioni geopolitiche e dalla guerra in corso alle porte dell'Europa, è dunque escluso che l'offerta sia prossima a partire. Ne ...

