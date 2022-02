"Per anni è stato un tabù". Ylenia Carrisi, la drammatica confessione di Cristel: lo strazio nascosto (Di venerdì 25 febbraio 2022) Una ferita che non si potrà mai chiudere, quella della sparizione di Ylenia Carrisi, figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power, scomparsa nel lontano 1994 mentre si trovava a New Orleans. E di questa ferita se ne parla a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda su Rai 1. E le ospiti sono Romina Jr e Cristel Carrisi, le figlie di Al Bano e sorelle di Ylenia. La prima a parlare è Romina Jr, che confessa: "Per anni è stato un macigno nel cuore e nelle nostre menti. Poi veniva tutto dall'esterno, erano informazioni che qualcuno voleva da noi. Dunque noi avevamo pudore nel parlarne - ricorda -. Poi pian piano, anche grazie alla terapia, stiamo provando a gestire questo trauma, è stata una vera e propria tragedia. Ma attraverso ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Una ferita che non si potrà mai chiudere, quella della sparizione di, figlia di Al Banoe Romina Power, scomparsa nel lontano 1994 mentre si trovava a New Orleans. E di questa ferita se ne parla a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda su Rai 1. E le ospiti sono Romina Jr e, le figlie di Al Bano e sorelle di. La prima a parlare è Romina Jr, che confessa: "Perun macigno nel cuore e nelle nostre menti. Poi veniva tutto dall'esterno, erano informazioni che qualcuno voleva da noi. Dunque noi avevamo pudore nel parlarne - ricorda -. Poi pian piano, anche grazie alla terapia, stiamo provando a gestire questo trauma, è stata una vera e propria tragedia. Ma attraverso ...

