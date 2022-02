Miriam Leone, luna di miele a 5 stelle: quanto costa una notte nel magnifico resort alle Maldive (Di venerdì 25 febbraio 2022) Miriam Leone e il marito Paolo si stanno godendo la luna di miele alle Maldive in un resort spettacolare, vediamo quanto costa una notte lì. Dopo le nozze celebrate lo scorso 18 settembre a Scicli, in Sicilia, Miriam Leone e suo marito Paolo Carullo sono ora in luna di miele. Gli scatti social pubblicati dalla L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 25 febbraio 2022)e il marito Paolo si stanno godendo ladiin unspettacolare, vediamounalì. Dopo le nozze celebrate lo scorso 18 settembre a Scicli, in Sicilia,e suo marito Paolo Carullo sono ora indi. Gli scatti social pubblicati dalla L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Djnc78 : @SCUtweet Jack non so se hai notato ma c'è un soggetto particolarmente strano che ha maturato negli ultimi giorni u… - SickBoy1987 : Miriam Leone va alle Maldive e gioca a padel. Io boh ????? - VNentola : @gabri__1210 Miriam Leone e Annalisa direi che bastano come risposte - ale_99_di20are : @TIM_music @francescacheeks @francescacheeks Tanti auguri Franci!!! L'ultima della colonna sonora del film con Miri… - frangodb_ : @slv_julio Marilyn ha gli occhi neri.. semplice piacevole e c’è Miriam Leone ?? -