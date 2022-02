Minaccia ripetutamente l’ex e le ruba auto: arrestato (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiErcolano (Na) – Minacciata a più riprese dall’ex convivente e in una circostanza anche derubata dell’auto. Un inferno che di fatto stava profondamente segnando la vita di una donna, che ha trovato la forza di presentare denuncia e consentire l’arresto dell’uomo. È accaduto ad Ercolano (Napoli) dove i carabinieri della stazione centro di Torre del Greco, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina, hanno proceduto all’arresto di un cinquantenne accusato di atti persecutori e furto. Le indagini hanno infatti consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo che, non accettando la decisione della ex convivente di porre fine alla loro ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiErcolano (Na) –ta a più riprese dalconvivente e in una circostanza anche deta dell’. Un inferno che di fatto stava profondamente segnando la vita di una donna, che ha trovato la forza di presentare denuncia e consentire l’arresto dell’uomo. È accaduto ad Ercolano (Napoli) dove i carabinieri della stazione centro di Torre del Greco, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina, hanno proceduto all’arresto di un cinquantenne accusato di atti persecutori e furto. Le indagini hanno infatti consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo che, non accettando la decisione della ex convivente di porre fine alla loro ...

