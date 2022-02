Milan, Pioli: “Udogie fa gol di mano. Errore grave che ci ha penalizzato” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Goal News Il Milan di Pioli cade in casa contro l'Udinese, che grazie all'1-0 firmato da Udgie fa un passo importante verso la salvezza. Ma a far discutere è l'Errore clamoroso di Donnarumma sulla rete dell'attaccante friulano: il portiere rossonero sembra non essersi accorto della presenza di Udgie e si lascia sfuggire la palla tra le mani. Un grave Errore che ha penalizzato fortemente il Milan.? Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato oggi con DAZN dopo il pareggio con l'Udinese. Queste le sue considerazioni: "Il fallo di mano di Udoji è ovvio secondo me, ha segnato un fallo di mano. E l'arbitro non lo ha visto, ma non capisco il VAR. È stato un Errore grave, ... Leggi su goalnews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Goal News Ildicade in casa contro l'Udinese, che grazie all'1-0 firmato da Udgie fa un passo importante verso la salvezza. Ma a far discutere è l'clamoroso di Donnarumma sulla rete dell'attaccante friulano: il portiere rossonero sembra non essersi accorto della presenza di Udgie e si lascia sfuggire la palla tra le mani. Unche hafortemente il.? Il tecnico delStefanoha parlato oggi con DAZN dopo il pareggio con l'Udinese. Queste le sue considerazioni: "Il fallo didi Udoji è ovvio secondo me, ha segnato un fallo di. E l'arbitro non lo ha visto, ma non capisco il VAR. È stato un, ...

