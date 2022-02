Milan, non c'è solo Udogie: dal gol tolto a Kessie col Napoli al 'dramma' Serra (Di sabato 26 febbraio 2022) L'elenco dei misfatti, presunti o reali, per il mondo rossonero è lungo così. Sul web ci sono tifosi che hanno composto liste piene di j'accuse agli arbitri. Ma sono due, in particolare, gli episodi ... Leggi su gazzetta (Di sabato 26 febbraio 2022) L'elenco dei misfatti, presunti o reali, per il mondo rossonero è lungo così. Sul web ci sono tifosi che hanno composto liste piene di j'accuse agli arbitri. Ma sono due, in particolare, gli episodi ...

Advertising

AntoVitiello : #Maldini: “Il Var dovrebbe togliere dubbi e usato in questa maniera fa male perché non è la prima volta, è talmente… - AntoVitiello : #Pioli duro: “Fallo di mano evidente, il giocatore dell’Udinese fa gol con la mano. E’ un errore grave perché alla… - PietroMazzara : Paolo #Maldini tuona a #MilanTv : “Il Var dovrebbe togliere dubbi e usato in questa maniera fa male perché non è la… - interpassion19 : @fedexchurch no io non ho un favorito, non c’è una squadra più forte di un altra, i favoriti vanno a momenti in que… - Smashdevil_19 : @milan_risorto @_Sim95_ bei tempi quelli, si vinceva si perdeva si pareggiava non ce ne fregava un cazzo -