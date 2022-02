Mettere il mascara: come ottenere un risultato da pro (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mettere il mascara richiede alcuni passaggi fondamentali, che vogliamo mostrarti, per ottenere un risultato al top. Ormai è diventata una vera e propria routine, soprattutto per coloro che mettono il mascara ogni singolo giorno. Ma alcune di voi potrebbero saltare qualche passaggio fondamentale o non farli in maniera ottimale. Ma non preoccupatevi. Non c’è bisogno L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 25 febbraio 2022)ilrichiede alcuni passaggi fondamentali, che vogliamo mostrarti, perunal top. Ormai è diventata una vera e propria routine, soprattutto per coloro che mettono ilogni singolo giorno. Ma alcune di voi potrebbero saltare qualche passaggio fondamentale o non farli in maniera ottimale. Ma non preoccupatevi. Non c’è bisogno L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

viviru_vl : Si fa mettere il mascara anche se nn lo vuole?? #JERU - beautykathevi : ? Uno dei grandi misteri della natura è: perché teniamo sempre la bocca aperta per mettere il mascara???? Helen Fi… - azzurxx : l’unico modo per riaverti sarebbe mettere il tuo mascara e poi guardarmi nello specchio - lewisxgolden : ora che ho imparato a mettere l’eyeliner non mi riesco a vedere più senza infatti ora non ce l’ho e mi sento comple… - aangeeeeeeee : ma come fate a mettervi il mascara in 10 secondi? ceh io sto più tempo a mettere il mascara che l'eyeliner le mie… -