Lotta al caporalato con la white list (Di venerdì 25 febbraio 2022) di Monica De Santis Gestione dell’accoglienza dei migranti e contrasto al caporalato sono i punti al centro di due protocolli d’intesa siglati, ieri mattina, in prefettura a Salerno da istituzioni, associazioni, sindacati e Comune di Eboli. L’obiettivo è duplice: prevenire e contrastare lo sfruttamento della manodopera straniera in particolare nella zona della Piana del Sele e ostacolare la tratta di esseri umani messa in atto dai caporali impedendo gli ingressi illegali dei braccianti nel territorio nazionale. Sulla questione del caporalato, da tempo, è concentrata l’attenzione della prefettura. Adesso, viene, infatti, creata una white list di lavoratori a norma che, in maniera rapida, possono essere assunti dalle aziende agricole. La sottoscrizione dei due documenti, è il risultato di un fruttuoso e sinergico lavoro ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 25 febbraio 2022) di Monica De Santis Gestione dell’accoglienza dei migranti e contrasto alsono i punti al centro di due protocolli d’intesa siglati, ieri mattina, in prefettura a Salerno da istituzioni, associazioni, sindacati e Comune di Eboli. L’obiettivo è duplice: prevenire e contrastare lo sfruttamento della manodopera straniera in particolare nella zona della Piana del Sele e ostacolare la tratta di esseri umani messa in atto dai caporali impedendo gli ingressi illegali dei braccianti nel territorio nazionale. Sulla questione del, da tempo, è concentrata l’attenzione della prefettura. Adesso, viene, infatti, creata unadi lavoratori a norma che, in maniera rapida, possono essere assunti dalle aziende agricole. La sottoscrizione dei due documenti, è il risultato di un fruttuoso e sinergico lavoro ...

Advertising

UnoTvnews : LOTTA AL CAPORALATO, SIGLATI IN PREFETTURA A SALERNO DUE PROTOCOLLI D’INTESA - salernonotizie : Lotta al caporalato nel Salernitano: accordo in Prefettura per tutelare i lavoratori - GazzettaSalerno : Lotta al caporalato, sottoscritto protocollo in Prefettura di Salerno tra le realtà del territorio. - giannigosta : Lotta al caporalato, sottoscritto protocollo in Prefettura di Salerno tra le realtà del territorio - CMezzanego : RT @Viminale: Sistema veloce per l'inserimento socio-lavorativo dei lavoratori stranieri per contrastare il #caporalato rendendo più attrat… -