L'assedio di Kiev colpita dai missili: «L'esercito russo è alle porte della capitale» (Di venerdì 25 febbraio 2022) All'indomani dell'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, nella notte sono ripresi i bombardamenti in diverse città ucraine, inclusa nella capitale Kyïv. Nella notte, durante il vertice d'emergenza sulla crisi ucraina, i leader dell'Unione europea hanno deciso di imporre ulteriori massicce sanzioni contro Mosca, che andrebbero a colpire asset strategici della Russia. Da parte europea, resta in sospeso l'esclusione della Russia dal sistema di pagamenti internazionali Swift. Oggi, 25 febbraio, il presidente Mario Draghi riferirà in Parlamento sull'andamento della crisi in Ucraina. 9.20 – Le truppe russe sono entrate nel distretto di Obolon Le forze russe sono entrate nel distretto settentrionale di Obolon, uno dei dieci distretti in cui è suddivisa la città di Kyïv, secondo ...

